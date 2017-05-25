«Обнимальщик котиков». В Ирландии открыли вакансию мечты

В Дублине открылась вакансия мечты — ветеринарная клиника ищет человека, который будет целый день обнимать кошек, сообщает портал «Медуза».

Кандидат должен любить кошек, иметь нежные руки и мягкий тихий голос, уметь долго гладить животных, а также понимать мурлыкание и различать его виды. Но самое главное условие — иметь квалификацию в ветеринарной сфере. «Обнимальщик кошек» будет успокаивать самых встревоженных и нервных пациентов клиники.

Информации о размере зарплаты и длительности рабочего дня в объявлении нет.