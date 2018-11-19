Японские коты третий год «штурмуют» художественный музей Ономити

Третий год длится противостояние двух беспородных японских котов Кен-сана и Гоу-сана с армией охранников художественного музея Ономити (префектура Хиросима), и за этим следят тысячи пользователей интернета. Об этом сообщил портал RG Digital.

Пока в этой войне нет ни победителей, ни побежденных. Противостояние безмолвное и бескровное за право котов пройти с улицы на территорию музея. Зачем — знают только они.

Первая попытка Кен-сана («кен» — по-японски «черный») прорваться в музей без билета зафиксирована 25 июня 2016 года. Он почти проскользнул внутрь, но в последний момент его заметил бдительный секьюрити и оттеснил на улицу.

Фото этого столкновения стало популярным в Сети и за борьбой кота с охранниками стали следить все любители усатых-полосатых Японии.

Следующую вылазку Кен-сан совершил два дня спустя, но столь же безуспешно. Потом еще одну, еще и еще.

Через какое-то время к Кен-сану присоединился еще один беспородный искатель приключений, которого музейные работники окрестили Гоу-сан («гоу» — по-японски «рыжий»).

Вдвоем они снова и снова штурмуют музей...

Кен-сан и Гоу-сан уже стали символами музея Ономити — выпускают сувениры с их изображением, работает котокафе.

Неизвестно, сколько еще продлится это противостояние, так что пользователи интернета и дальше могут следить за судьбой двух упорных котов и спорить, что же заставляет их постоянно идти на штурм музея. Хотя пока и безуспешно.