Оптическая иллюзия с котом позабавила пользователей интернета

В социальных сетях активно обсуждают новую оптическую иллюзию, которую опубликовали на ресурсе Reddit.

На фото кот, который смотрит на автора снимка снизу вверх, слегка наклонив голову, из-за чего его ухо «превратилось» в клюв ворона.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 октября 2018 г.

В комментариях к записи пользователи заметили, что искусственный интеллект — программа для распознавания фото — не разобрался в ситуации и ошибочно определил, что на снимке американский ворон.

«Это блестящее, великолепное фото. Настоящий обман зрения», — отметили участники обсуждения.

Твит с иллюзией собрал более 52 тысяч ретвитов и 150 тысяч лайков.