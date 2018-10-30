16:17
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Агент 024

Оптическая иллюзия с котом позабавила пользователей интернета

В социальных сетях активно обсуждают новую оптическую иллюзию, которую опубликовали на ресурсе Reddit.

На фото кот, который смотрит на автора снимка снизу вверх, слегка наклонив голову, из-за чего его ухо «превратилось» в клюв ворона.

В комментариях к записи пользователи заметили, что искусственный интеллект — программа для распознавания фото — не разобрался в ситуации и ошибочно определил, что на снимке американский ворон.

«Это блестящее, великолепное фото. Настоящий обман зрения», — отметили участники обсуждения.

Твит с иллюзией собрал более 52 тысяч ретвитов и 150 тысяч лайков.
Ссылка:
просмотров: 1526
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые нашли самую кровожадную кошку на Земле
Кошка порезвилась на подиуме во время модного показа в Турции
«Мяу-парк» для бездомных кошек открыли в турецком городе Мерсин
Дерзкая нью-йоркская крыса атаковала кошку и выбила себе место под солнцем
Черный кот с вампирскими клыками стал звездой интернета
Кошачий рай есть. На одном из Гавайских островов
Необычное увлечение кота сделало его звездой соцсетей
Тайский кот восхитил Интернет сложным борцовским приемом
В Калифорнии спасли растолстевшего втрое бездомного кота
Минеральные Воды: кот стал талисманом летчиков, посещая самолеты перед вылетом
Популярные новости
На&nbsp;улице Л.Толстого мусоровоз врезался в&nbsp;столб и&nbsp;остановил движение троллейбусов На улице Л.Толстого мусоровоз врезался в столб и остановил движение троллейбусов
Шумное соседство с&nbsp;кафе. Жители Бишкека просят помощи у&nbsp;правительства Шумное соседство с кафе. Жители Бишкека просят помощи у правительства
Чудаки парковки. Ограждения им&nbsp;не&nbsp;помеха Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Мгновения жизни. Бишкекская осень и&nbsp;высокогорное озеро Коль Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»