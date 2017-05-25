В суде по делу сотрудников АКС свидетели дают противоречивые показания

В суде по делу сотрудников Антитеррористической службы ГКНБ, производивших задержание руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова, ключевые свидетели дают противоречивые показания.

Как рассказал ИА «24.kg» юрист Абаз Мамбетакунов, начальник отдела кадров и юрист КГМА на допросе во время следствия, рассмотрения дела в расформированном Военном суде и сейчас, на процессе в Октябрьском райсуде Бишкека, указывают на разных людей — сотрудников АКС, причастных к скоропостижной смерти Гапарова.

«Но давать оценку будет суд. Процесс проходит в соответствии с нормами УПК, и никаких претензий у сторон к рассмотрению дела в судебном порядке нет», — подчеркнул Абаз Мамбетакунов.

В свою очередь сын Гапарова Адылбек сказал ИА «24.kg», что от АКС их семья не дождалась ни слов соболезнования, ни извинений.

«Даже видео проверки в кабинете моего отца, в результате чего он скончался, не представили. Назначили «стрелочников» — следователя Замирбека Суваналиева и двух оперативных работников. Первому вменяют превышение должностных полномочий, остальным — халатность. Исчез заявитель, который обвинял отца в вымогательстве», — отметил Адылбек Гапаров.

Ранее в АКС ГКНБ обратился с заявлением гражданин и просил принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и якобы вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

Возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР. В момент задержания у подозреваемого Гапарова резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Причиной смерти назвали остановку сердца.