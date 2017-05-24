Полмиллиона сомов на сувениры потратит Министерство экономики Кыргызстана. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется купить 6 комплектов шахмат в кожаном чехле, 15 национальных войлочных панно, 25 бронзовых подарочных визитниц, покрытых сусальным золотом, 20 флеш-карт на 16 гигабайт, 40 отделанных ореховым шпоном бронзовых плакеток в подарочной коробке в виде тарелки, покрытой сусальным золотом.

Кроме того, требуется 40 подарочных наборов (брелок, визитница, флеш-карта) и 15 картин из кожи.