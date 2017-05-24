12:36
+29
USD 67.86
EUR 76.32
RUB 1.20
Общество

Полмиллиона сомов на сувениры потратит Министерство экономики Кыргызстана

Полмиллиона сомов на сувениры потратит Министерство экономики Кыргызстана. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется купить 6 комплектов шахмат в кожаном чехле, 15 национальных войлочных панно, 25 бронзовых подарочных визитниц, покрытых сусальным золотом, 20 флеш-карт на 16 гигабайт, 40 отделанных ореховым шпоном бронзовых плакеток в подарочной коробке в виде тарелки, покрытой сусальным золотом.

Кроме того, требуется 40 подарочных наборов (брелок, визитница, флеш-карта) и 15 картин из кожи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52525/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Для южной резиденции президента Кыргызстана купят 30 банок красной икры
Кому покупают конфеты, рассказали в ГСИН Кыргызстана
Заключенным Кыргызстана опять покупают конфеты и сливочное масло
Мэрия Бишкека покупает конфеты Raffaello
Мэрия Бишкека намерена потратить 9 миллионов сомов на кондиционеры
Семь компаний хотят отремонтировать сгоревшее здание Генеральной прокуратуры
Мэрия Бишкека выбрала подрядчика для ремонта подземки возле филармонии
В Кыргызстане назрела необходимость в специальности «закупщик»
Мэрии Бишкека понадобились телевизоры, холодильники и рация
В День города в Бишкеке будут бесплатно раздавать мороженое
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой