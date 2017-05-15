Ситуацию с повышением уровня рек на юге Кыргызстана взял на контроль министр ЧС

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов взял под личный контроль ситуацию с резким подъемом уровня воды в реках Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По последним данным, уровень рек Авлетим, Падыша-Ата, Чанач-Сай и Терек-Сай в этой области достиг критической отметки.

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Как сообщили в министерстве, река Авлетим в Аксыйском районе уже разрушила два моста. Объем стока в ней раньше не превышал 18,7 кубометра в секунду, сейчас же достиг 28,5 кубометра.

Решением главы районной администрации — главы гражданской обороны 14 мая в Аксыйском районе Джала-Абадской области введен режим чрезвычайной ситуации.