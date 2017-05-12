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Общество

Тайное предложение руки и сердца. Шесть часов съемок

Фотографа попросили тайком сфотографировать предложение руки и сердца. Он потратил шесть часов на съемки не той пары. Об этом сообщает портал «Медуза».

В начале мая американец нанял фотографа Джейкоба Питерса, чтобы тот тайно заснял предложение руки и сердца, которое мужчина планировал сделать своей девушке в Национальном заповеднике Озарк. Питерс и его клиент договорились, что фотосессия начнется в 6 часов утра.

Питерс приехал в заповедник в 4.45 утра. Около часа мужчина шел в горы с 13-килограммовым оборудованием. На обозначенном месте он увидел молодую пару и начал делать снимки. Через несколько минут молодой человек достал кольцо и сделал предложение. Девушка заплакала и обняла его. «Очевидно, она согласилась», — уточнил фотограф.

Питерс фотографировал пару еще некоторое время, а затем отправился домой. Из дома он написал клиенту поздравление, рассказал, что все прошло удачно — фотографии получились хорошими, и лег спать.

Когда Питерс проснулся, он увидел ответ заказчика. «Я не совсем понимаю, мы немного опоздали и не видели вас, вы уверены, что это были мы? Я был в синей клетчатой рубашке», — написал молодой человек.

После этого сообщения фотограф понял, что ошибся. По его словам, он потратил на дорогу до заповедника и съемку шесть с половиной часов, сделал 450 снимков — и все не той пары.

Питерс решил отыскать молодых людей, которым он по ошибке устроил фотосессию, и отправить им фотографии. Он рассказал о ситуации в Фейсбуке, и уже через несколько часов пару нашли. Своим клиентам он пообещал провести бесплатную фотосессию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51599/
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