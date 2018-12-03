В Нью-Йорке незадачливый мужчина уронил кольцо в канализацию, делая предложение

Полиция Нью-Йорка обратилась к жителям города с просьбой помочь найти мужчину, потерявшего кольцо, делая предложение. Объявление и видео печального момента полицейские разместили у себя в Twitter.

Молодой человек пытался сделать девушке предложение во время прогулки по Таймс-сквер, однако он так разволновался, что уронил обручальное кольцо в канализацию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.

«Она сказала «да», но он был так взволнован, что выронил кольцо. Наши офицеры спасли его и хотели бы вернуть счастливой паре. Помогите разыскать их», — написали полицейские.