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Агент 024

В Нью-Йорке незадачливый мужчина уронил кольцо в канализацию, делая предложение

Полиция Нью-Йорка обратилась к жителям города с просьбой помочь найти мужчину, потерявшего кольцо, делая предложение. Объявление и видео печального момента полицейские разместили у себя в Twitter.

Молодой человек пытался сделать девушке предложение во время прогулки по Таймс-сквер, однако он так разволновался, что уронил обручальное кольцо в канализацию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент.

«Она сказала «да», но он был так взволнован, что выронил кольцо. Наши офицеры спасли его и хотели бы вернуть счастливой паре. Помогите разыскать их», — написали полицейские.
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