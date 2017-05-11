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Общество

Погода в Кыргызстане на 12 мая: без осадков и жарко

В Кыргызстане осадков не ожидается. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, 1–6 метров в секунду.

В Бишкеке температура ночью +14, днем +31 градус.

День увеличится до 14 часов 31 минуты.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +11, днем до +32 градусов.

В Нарынской области до +6 градусов ночью и +25 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +6, днем до +24 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +10, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51492/
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