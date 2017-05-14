Сесилия Нанни: Я не танцую танго, но полюбила кара жорго

Сесилия Нанни — волонтер из Аргентины. Уже два года она преподает испанский язык в Кыргызстане. Как оказалось, в Бишкеке желающих выучить испанский достаточно: в группе Сесилии 30 человек. Подобные языковые клубы открыли также в Токмаке и Оше.

Аргентинка, не знающая ни русского, ни кыргызского, признается, что не почувствовала языкового барьера. По ее мнению, бишкекчане неплохо владеют английским.

Как и многие иностранцы, Сесилия говорит, что до приезда в Кыргызстан пыталась найти информацию о стране в Интернете, но ее там катастрофически мало. Поэтому ехала сюда девушка, что называется, вслепую.

Фото из личного архива. На берегу Иссык-Куля

— Вы впервые в Кыргызстане. Что вам больше понравилось?

— Больше всего мне здесь нравятся люди и горы. Очень полюбила Иссык-Куль. Кыргызстан теперь мой второй дом. Я планирую еще несколько лет поработать тут и вернуться на родину.

— Из «мыльных опер» знаю, что аргентинцы — веселый, танцующий народ. Например, танго у нас тоже очень популярно. Вы танцуете?

— Я не из танцующих аргентинок, но люблю смотреть на танцоров. Кыргызский танец кара жорго мне понравился, и я даже начала танцевать. Конечно, пришлось поработать над пластикой тела. Если в аргентинских танцах больше двигают бедрами и ногами, то в кара жорго нужна гибкость рук и спины.

Фото из личного архива. С друзьями в Национальном парке Ала-Арча

— Многие иностранцы в восторге от нашей кухни…

— Да, особенно мне понравился лагман, практически все его виды. Еда здесь отличается от аргентинской. Я сначала пробовала все, теперь даже знаю, в каком заведении Бишкека какое блюдо хорошо готовят.

— Что вас очаровало или разочаровало в местном населении?

— Люди здесь отзывчивые, они очень терпеливы к иностранцам и всегда готовы помочь. Сейчас у меня в Бишкеке много друзей, которые говорят со мной на английском и испанском.

Фото из личного архива. Сесилия Нанни с подругой

— Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Иногда я скучаю по аргентинской еде и своей семье. Вот думаю, было бы неплохо, если бы кто-нибудь открыл здесь аргентинский ресторан.

— Есть ли сходство между Бишкеком и вашим родным городом?

— Почти нет. Я жила в маленьком городе, а Бишкек намного больше. И обычаи страны очень отличаются.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Дорожное движение. Иногда это просто кошмар! Несмотря на светофоры, зачастую трудно и опасно переходить дорогу.