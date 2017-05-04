В суде по теракту в Посольстве КНР начался допрос пострадавших

В суде по делу о взрыве в Посольстве Китая в Кыргызстане допрошен пострадавший сотрудник диппредставительства.

Отметим, Первомайский районный суд Бишкека начал рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в теракте.

В качестве потерпевшего допросили Станислава Пономарева, который сообщил, что работал в посольстве Китая садовником.

«30 августа я как обычно пришел на работу. Примерно в 9.00 я работал на винограднике у дома посла, и в это время взорвалась машина. В результате я получил осколочные ранения в шею и бедро», — сообщил он.

Пострадавший добавил, что видел, как машина подъехала к дому, но не обратил внимания, кто был за рулем.

«Водителя не успел разглядеть. После взрыва отбежал в сторону, минут через 10 меня забрали на «скорой». Мой коллега Дмитрий Насаев тоже получил ранение, он косил газон», — пояснил Пономарев.

Напомним, 30 августа 2016 года у Посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами. Они граждане Кыргызстана.

Позже ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте у Посольства Китая в Кыргызстане.

Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых и представитель фирмы «Адал Тур» в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта. Бурханидин Жантораев также объявлен в розыск.