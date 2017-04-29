Часто чихаете? Симптомы и диагностика поллиноза

Если с началом цветения деревьев вы ощущаете общее недомогание, сильный насморк, часто чихаете и утираете слезы, то есть смысл заподозрить у себя поллиноз. Что это за заболевание и как его предупредить, рассказали специалисты Республиканского центра укрепления здоровья (РЦУЗ).

Что такое поллиноз?

Поллиноз (сенная лихорадка, как называли это заболевание в прошлом) — сезонное аллергическое заболевание, проявляющееся в период цветения ветроопыляемых растений.

Чаще всего обострение заболевания наблюдается в теплое время года — с апреля по август, когда в воздух попадает огромное количество пыльцы, образующейся во время цветения деревьев, кустарников и трав. Распространяясь вместе с ветром, пыльца разносится на большие расстояния и при вдыхании попадает на слизистые человека.

Растения-аллергены

На Земле распространено нескольких тысяч видов растений, и лишь полсотни провоцируют поллинозы. В каждом климатогеографическом регионе преобладают свои виды растений, пыльца которых способна спровоцировать аллергическую реакцию. В нашем регионе — это береза, ольха, лебеда, ромашка, одуванчик, подсолнечник, тополь, полынь.

Группа риска

Недугом чаще страдают городские жители из-за общей загрязненности воздуха (пыль, автомобильные выхлопы, химические выбросы различных предприятий). Химические компоненты такого воздуха вызывают у людей раздражение слизистой оболочки дыхательных путей.

Решающую роль в возникновении поллиноза играет наследственная предрасположенность.

Если аллергическими заболеваниями страдают оба родителя, вероятность развития аллергии у ребенка составляет 50 процентов, если один — 25 процентов, если аллергических заболеваний у родителей нет — около 10 процентов.

Риск возникновения поллиноза увеличивается, если ребенок в раннем возрасте постоянно находится в загрязненной аллергенами среде, неправильно питается или часто болеет вирусными заболеваниями.

Симптомы поллинозов

— отечность слизистых носа и глаз;

— сильный насморк во время цветения какого-то конкретного растения;

— слезотечение, припухлость глаз;

— частое чихание;

— зуд в глазах;

— возможны удушье и приступы бронхиальной астмы (наблюдается у 20 процентов больных без соответствующего лечения).

Поллиноз может сопровождаться утомляемостью, повышенной раздражительностью, снижением аппетита, депрессией и приступами мигрени. Если больной по какой-то причине проглатывает пыльцу (например, с медом), возможно появление тошноты и рвоты, которые сопровождаются резкими болями в животе.

Выраженность клинических проявлений зависит от погоды. В ветреную сухую погоду концентрация пыльцы в воздухе повышается, и симптомы поллиноза усиливаются. В дождливую сырую погоду в воздухе присутствует небольшое количество пыльцы, и проявления болезни становятся менее выраженными.

Лечение поллиноза назначает врач после соответствующего обследования

Диагностика поллиноза

Диагноз выставляется на основании характерного анамнеза (сезонность обострений, наследственная предрасположенность), данных объективного осмотра отоларинголога и дополнительных исследований.

Во время осмотра носовой полости (риноскопия) выявляется отек слизистой, сужение носовых ходов. При закапывании в нос сосудосуживающих средств отечность слизистой сохраняется. Обнаружение эозинофилов при исследовании содержания слизистой оболочки глаз и носа подтверждает аллергическую природу заболевания.

Для выявления конкретного аллергена, ставшего причиной развития поллиноза, проводят серии провокационных и кожных тестов.

Профилактика поллиноза

Пациентам рекомендуют ограничить контакт с аллергенами.