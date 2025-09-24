13:45
Общество

В Бишкеке зафиксирована высокая концентрация пыльцы

Фото The Weather Chаnnel

В Бишкеке зафиксирована высокая концентрация пыльцы амброзии полыннолистной. Об этом сообщается на сайте The Weather Chаnnel.

По его данным, в столице в ближайшие три дня в воздухе будет находиться много частиц пыльцы амброзии, которая является одним из самых агрессивных аллергенов, вызывающим поллиноз (аллергический ринит, конъюнктивит), крапивницу, бронхиальную астму.

Сезон пыления длится с июля по сентябрь. Отметим, что сейчас по городу многие жители жалуются на характерные симптомы для данной пыльцы, включая зуд глаз и носа, слезотечение, чихание, затрудненное дыхание и кожную сыпь. 

Фото из интернета. Пыльца амброзии полыннолистной
Во избежание сильной аллергии необходимо чаще мыть руки с мылом, менять уличную одежду при входе в дом, а также использовать противоаллергические капли для глаз и носа. Также нужно закрывать окна и включать кондиционер или воздухоочиститель с тонкой фильтрацией, чтобы снизить количество аллергенов в помещении.
