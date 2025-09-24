В Бишкеке зафиксирована высокая концентрация пыльцы амброзии полыннолистной. Об этом сообщается на сайте The Weather Chаnnel.
По его данным, в столице в ближайшие три дня в воздухе будет находиться много частиц пыльцы амброзии, которая является одним из самых агрессивных аллергенов, вызывающим поллиноз (аллергический ринит, конъюнктивит), крапивницу, бронхиальную астму.
Сезон пыления длится с июля по сентябрь. Отметим, что сейчас по городу многие жители жалуются на характерные симптомы для данной пыльцы, включая зуд глаз и носа, слезотечение, чихание, затрудненное дыхание и кожную сыпь.