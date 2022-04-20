Реагенты для определения в продуктах ГМО и антибиотиков передали Кыргызстану

Центру ветеринарной диагностики и ветеринарной экспертизы передали диагностикумы и тест-наборы по пищевой безопасности. Об этом сообщили в ООН.

По данным организации, всего передано 40 наименований товаров на 22 миллиона сомов.

Препараты предназначены для проведения анализов по пищевой безопасности.

Благодаря полученным реагентам ветеринарная служба определяет наличие антибиотиков, ГМО в сырых продуктах животного происхождения и меде, и по ДНК идентифицирует вид животного в колбасных изделиях.

Закупленные реагенты позволяют проверять мясо по 23 антибиотикам, молоко — по четырем (тетрациклин, левомицетин, стрептомицин, В-лактомы), мед — по двум (тетрациклин, левомицетин).

Отмечается, что с начала 2022 года центр ветдиагностики с помощью полученных реагентов провел более 1 тысячи 500 исследований 122 проб ветеринарного сырья.