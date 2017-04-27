В новом учебном году в Бишкеке откроется школа с изучением китайского языка

В новом учебном году школа, расположенная в столичном микрорайоне «Джал», примет первых учеников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, средняя общеобразовательная школа построена на средства китайского гранта в 546 миллионов сомов, из них 7 миллионов сомов выделили из городского бюджета. Проектная мощность образовательного учреждения составляет 660 мест.

«Здание школы состоит из трех двухэтажных и одного трехэтажного блоков. Общая площадь здания — 6 тысяч квадратных метров. В школе есть актовый зал на 200 мест, спортивный зал площадью 751 квадратный метр, два компьютерных зала, столовая и современные классы. Для занятий на свежем воздухе предусмотрено футбольное поле.

Для строительства средней школы выделен земельный участок площадью 244 гектара, отметили в мэрии.