Общество

В Алайкуу ученик пробирается в школу по пояс в снегу

В соцсетях набирает популярность видео из Алайкуу, где школьник идет на занятия, буквально пробираясь по снегу, который местами доходит ему до пояса.

Пользователи отмечают: эти кадры напомнили им собственное детство, когда зимой дороги заносило настолько, что путь в школу превращался в настоящее испытание.

По словам автора видео, несмотря на суровые погодные условия, мальчик каждый день проходит этот маршрут, чтобы добраться до школы в соседнем селе. Местные жители подтверждают: в Алайкуу (Кара-Кульджинский район) зима всегда была тяжелой, и детям приходилось идти через глубокие сугробы, чтобы получить образование.

Кадры вызвали волну поддержки в адрес школьника: пользователи называют его «сыном народа» и желают ему успехов в учебе и безопасной дороги.

Официальные службы ситуацию пока не комментировали.
