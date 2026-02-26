16:38
Общество

Мэр Оша потребовал возобновить ремонт улицы Абдыкадырова и завершить его в срок

Мэр Оша Жанарбек Акаев вместе с профильными службами выехал на улицу Абдыкадырова, где дорожные работы оказались приостановлены. Он лично осмотрел участок и раскритиковал затянувшуюся паузу в строительстве.

По данным мэрии, градоначальник поручил незамедлительно возобновить дорожные работы и завершить укладку асфальта строго в установленные сроки.

Жанарбек Акаев также дал указания:

  • продолжить все ранее начатые крупные инфраструктурные проекты в южной столице, несмотря на отсутствие своевременного финансирования;
  • демонтировать объекты, незаконно препятствующие строительству дорог;
  • расширить тротуары и обеспечить безопасные условия для пешеходов.

Он подчеркнул, что остановка строительства наносит прямой ущерб интересам горожан.

«Меня семь дней как назначили, и всю неделю прихожу сюда. Работы стоят. Мы не можем бросить начатый проект. Даже если придется делать своими силами, мы обязаны завершить его. Это критически важно для разгрузки транспортных потоков», — сказал глава Оша.

Он отметил, что благодаря поддержке президента город получил технику из специального фонда. Это позволит ускорить строительство и устранить проблему затяжного ремонта.

Жанарбек Акаев добавил, что с владельцами домов, попадающих под снос, будут продолжены переговоры, но «ни один начатый проект остановлен не будет».
