Муниципальное предприятие Бишкектеплосеть сообщает о временном отключении горячего водоснабжения в части жилых кварталов столицы. Как указано в официальном сообщении, 14 июля 2025 года будут проводиться аварийные ремонтные работы на участке тепловой сети между тепловыми камерами СК VI-20 и СК VI-21.

Горячее водоснабжение будет временно отключено по следующим адресам:

Улица Табалдиева — участок между улицами Медерова и Джаманбаева. Район, ограниченный:

— рекой Ала-Арчой,

— улицей Токтоналиева,

— улицей Ташкумырской,

— проспектом Ч.Айтматова. Кварталы между:

— улицей Джаманбаева,

— улицей Шакирова,

— улицей Ташкумырской,

— улицей Токтоналиева. Район западнее проспекта Ч.Айтматова:

— улица Бакаева,

— улица Балтагулова,

— улица Ажыбека Баатыра.

Причиной отключения стало повреждение старой теплотрассы, эксплуатируемой с 1977 года, которая полностью выработала свой нормативный срок службы и подлежит срочной замене.

В Бишкектеплосети заверили, что восстановление горячей воды произойдет в максимально короткие сроки после устранения порыва. Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.