Муниципальное предприятие Бишкектеплосеть сообщает о временном отключении горячего водоснабжения в части жилых кварталов столицы. Как указано в официальном сообщении, 14 июля 2025 года будут проводиться аварийные ремонтные работы на участке тепловой сети между тепловыми камерами СК VI-20 и СК VI-21.
Горячее водоснабжение будет временно отключено по следующим адресам:
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Улица Табалдиева — участок между улицами Медерова и Джаманбаева.
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Район, ограниченный:
— рекой Ала-Арчой,
— улицей Токтоналиева,
— улицей Ташкумырской,
— проспектом Ч.Айтматова.
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Кварталы между:
— улицей Джаманбаева,
— улицей Шакирова,
— улицей Ташкумырской,
— улицей Токтоналиева.
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Район западнее проспекта Ч.Айтматова:
— улица Бакаева,
— улица Балтагулова,
— улица Ажыбека Баатыра.
Причиной отключения стало повреждение старой теплотрассы, эксплуатируемой с 1977 года, которая полностью выработала свой нормативный срок службы и подлежит срочной замене.
В Бишкектеплосети заверили, что восстановление горячей воды произойдет в максимально короткие сроки после устранения порыва. Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.