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Общество

В нескольких районах Бишкека временно отключат горячую воду — Бишкектеплосеть

Муниципальное предприятие Бишкектеплосеть сообщает о временном отключении горячего водоснабжения в части жилых кварталов столицы. Как указано в официальном сообщении, 14 июля 2025 года будут проводиться аварийные ремонтные работы на участке тепловой сети между тепловыми камерами СК VI-20 и СК VI-21.

Горячее водоснабжение будет временно отключено по следующим адресам:

  1. Улица Табалдиева — участок между улицами Медерова и Джаманбаева.

  2. Район, ограниченный:
    — рекой Ала-Арчой,
    — улицей Токтоналиева,
    — улицей Ташкумырской,
    — проспектом Ч.Айтматова.

  3. Кварталы между:
    — улицей Джаманбаева,
    — улицей Шакирова,
    — улицей Ташкумырской,
    — улицей Токтоналиева.

  4. Район западнее проспекта Ч.Айтматова:
    — улица Бакаева,
    — улица Балтагулова,
    — улица Ажыбека Баатыра.

Причиной отключения стало повреждение старой теплотрассы, эксплуатируемой с 1977 года, которая полностью выработала свой нормативный срок службы и подлежит срочной замене.

В Бишкектеплосети заверили, что восстановление горячей воды произойдет в максимально короткие сроки после устранения порыва. Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336091/
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