Улицу Турусбекова в Бишкеке частично перекрыли из-за замены участка теплотрассы

Как сообщили в мэрии столицы, управление капитального строительства проводит капитальный ремонт здания бывшего театра «Тунгуч» (ранее в нем работал ночной клуб Metro Pub). Отделочные работы близятся к завершению, однако возникла необходимость заменить участок теплотрассы.

В связи с этим временно закрыто движение по западной стороне улицы Турусбекова на отрезке между улицей Киевской и проспектом Чуй. Восточная часть проезжей части остается открытой для транспорта.

По данным УКС, работы планируют завершить к 29 сентября. После этого движение на указанном участке будет полностью восстановлено.