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Спорт

В Бишкеке в воскресенье закроют велосезон. Будут перекрывать улицы

В Бишкеке состоится закрытие велосезона. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие пройдет в парке Победы имени Даира Асанова 24 октября в 9.00.

«Все принявшие участие в регистрации получат возможность выиграть путевку в Турцию, один из 30 велошлемов и множество других интересных велоаксессуаров», — отметили в мэрии.

Регистрация начнется в 9.00 у стелы парка. Старт велопробега в 10.00. После того как участники финишируют, в парке пройдут торжественная и развлекательная части, конкурсы и розыгрыш призов.

В муниципалитете добавили, что из-за закрытия велосезона с 10.00 до 11.00 перекроют улицу Токомбаева от улицы Байтика Баатыра до улицы Жетикашкаевой в микрорайоне «Асанбай».

Ссылка: https://24.kg/sport/211344/
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