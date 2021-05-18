В столичном парке «Ынтымак» вдоль велодорожки установили самодельные аптечки. Об этом сообщил председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу.

По его словам, всего установили 10 аптечек на столбах парковой зоны.

«В них будут средства для первой медпомощи. Идея пришла недавно, когда мы гуляли здесь. Увидели, что маленькая девочка упала с самоката и поранила ногу, но подручных средств, чтобы остановить кровь и продезинфицировать рану, не было. Поэтому решили установить такие пункты. В аптечках будут лейкопластыри, бинты, вата, йод, зеленка и перекись водорода», — рассказал Аскар Алмаз уулу.