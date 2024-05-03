Походы в горы и восхождения на пики. Ответы на топ-10 вопросов по безопасности

Походы в горы и восхождение на пики Кыргызстана остаются популярным видом отдыха. Но как показывает практика, горы — это не только красивые виды и гордость от преодоления себя, но и территория повышенной опасности.

Редакция 24.kg поговорила с гидами туристических компаний «Адыгене Трэвэл» и Mount Club Джээнали Актаном Жунусом Маметовым. Они рассказали о правилах безопасности при походе в горы, как к ним подготовиться и что делать, если вы заблудились.

Нужна ли физическая подготовка для походов в горы? По словам Джээнали Актана, для того чтобы ходить в горы, даже на пики первого уровня, достаточно стандартной физической подготовки. Что это значит? Читайте по теме Горы не прощают ни малейшей ошибки. Эдуард Кубатов о безопасности на отдыхе «Не нужно быть мегаспортсменом, марафонцем или альпинистом от рождения. Достаточно не иметь серьезных заболеваний — и горы становятся не только возможным, но и весьма важным видом отдыха. Среди постоянных клиентов есть совсем юные восходители на пики и горняки в возрасте 50+. И все они одинаково хорошо преодолевают маршруты», — говорит Джээнали Актан. Но это не значит, что к походам, особенно на пики, допускаются все желающие. Во внутренних документах компании прописаны два условия: Перед пиками и сложными походами (хижина Рацека, ледник Голубина, озеро Адыгене) туристы должны заполнить анкету и указать хронические заболевания. Особое внимания при отборе администрация компании обращает на гипертонию, астму, почечную и сердечную недостаточность, хроническую анемию, наличие переломов. Очень строго относятся к экипировке. Ее список прилагается на стадии записи туристов. Если вопреки рекомендациям турист на точку сбора приходит, например, в кедах, гиды оставляют за собой право вернуть деньги и отправить его домой. Гид Жунус Маметов добавил, что людям с эпилепсией также противопоказаны длительные походы. Туристов с алкогольным и наркотическим опьянением туркомпании также не берут в трекинг.

Какой должна быть экипировка? По словам гидов, одежда в горные походы должна быть многослойной. Летом: футболка, спортивная кофта или рубашка с рукавами, легкие и удобные штаны (не джинсы!), головной убор, удобная обувь с нескользкой подошвой.

Зимой: термобелье, флисовая толстовка, куртка, удобные штаны, бафф, шапка, перчатки, водонепроницаемые ботинки с нескользкой подошвой, гетры. В любое время года в горные походы следует брать дождевик, поскольку погода в горах непредсказуема. И обязательно трекинговые палки. Что НЕ следует надевать в походы? Шорты. В летнее время в горах есть клещи, а также трава может вызвать аллергическую реакцию.

Майки. Одежда без рукавов также создает опасность укуса насекомых, а также солнечных ожогов. В горы нежелательно ходить без головного убора, солнцезащитных очков и в неподходящей обуви.

Что должно быть в рюкзаке туриста? «Это самая интересная часть, так как туристы пытаются сложить в рюкзак много лишнего. У нас были случаи, когда на пики носили окрошку в банке, арбузы и даже дырокол. Нужно брать самое необходимое, поскольку при подъеме в горы ощущается каждый грамм», — говорит Джээнали Актан. Вам пригодится: Еда. Легкая по весу, но калорийная — орешки, печенье, сухофрукты, батончики, сэндвичи.

Питье. Обязательно чистая негазированная вода (пить из горных ручьев и рек — опасно), можно что-то сладкое (на пики рекомендуется брать «Кока-Колу» — она поднимает сахар в крови и снижает симптомы горной болезни), чай в термосе (особенно зимой). На пики нужно брать с собой не менее трех литров жидкости.

Личная аптечка. Если вы идете с гидами — то у них есть аптечки со стандартным набором препаратов. Однако если у вас специфические таблетки от головы или аллергии — берите их с собой.

Солнцезащитный крем и очки. В горах ультрафиолетовое излучение интенсивнее из-за разряженного воздуха. Причем и зимой, и летом.

Дождевик. Достаточно самого недорогого и легкого варианта.

Пауэрбанк. Чтобы не остаться без фотографий, стоит позаботиться о зарядке.

Запасные носки.

Сидушка или каремат для привалов.

Кого нужно проинформировать перед отправлением в путь? Гиды просят туристов сообщить своим родным, куда, во сколько и на какое время отправляются в поход. Рекомендуется также оставить близким номер телефона менеджера туркомпании. В анкете турист также указывает номер близкого человека, с которым администрация может связаться в случае необходимости.

Нужно ли смотреть прогноз погоды? Как отмечают гиды, все зависит от сложности похода. Однако в дни ливней, гроз и штормовых предупреждений некоторые турфирмы отменяют походы. «Если прогнозируют облачность или легкий дождь, то идем с дождевиками. Если речь идет о пиках, мы запрашиваем прогноз по ущельям от МЧС и после принимаем решение о восхождении», — говорит Джээнали Актан.

Можно ли брать детей в поход и какого возраста? По словам путеводителей, детей не только можно, но и нужно брать. Однако следует смотреть на сложность похода. Озеро Кол-Тор, хижина Рацека — с 10 лет;

озеро Адыгене, ледник Голубина — с 12 лет;

легкие пики (без категории) — с 14 лет в сопровождении взрослых;

пики посложнее (категории 1Б) — с 16 лет. Жунус Маметов советует с детьми для начала прогуляться на высоте около 2 тысяч метров. «Когда ребенок привыкнет к походам, можно постепенно подниматься выше. Возраст детей — тут все индивидуально. Есть туристы, которые ходят в горы с годовалыми детьми, посадив в специальный рюкзак-кенгуру для детей», — говорит Жунус Маметов.

Как питаться в горах? Джээнали Актан рекомендует не есть новые для вас продукты перед походом в горы или брать их с собой — вдруг они вызовут аллергию или непереносимость организма. Перед горным трекингом и в ходе него запрещено употреблять алкоголь, он усугубляет симптомы горной болезни. «Не стоит пробовать незнакомые ягоды и травы по пути — в горах Кыргызстана много ядовитых растений», — предупреждает гид. Растения, которые вы не знаете, рвать, нюхать, трогать, употреблять в пищу категорически запрещается.

Где нужно устанавливать палатки для ночевки? По мнению Джээнали Актана, идеальное место для палатки — ложбины между гор или холмов, защищенные от ветра. Однако важно обращать внимание, чтобы рядом не было угрозы камнепада. Кроме того, палатку не следует ставить в самой низкой части долины: туда будет стекать вода в случае ливня. Жунус Маметов же советует палатки устанавливать на ровном месте, ближе к питьевой воде и подальше от скальных участков, откуда могут упасть камни. Перед тем как установить палатку, убедитесь, что сверху нет сыпухи и безопасно оставаться на месте. «На гребне зачастую бывает ветрено, если есть возможность спуститься ниже или поставить палатку около больших камней, то это хорошее решение», — говорит гид.

Что делать, если ты заблудился? Если вы поняли, что заблудились, то главное условие — остаться на месте. В стремлении выбраться на тропу самостоятельно можно усугубить положение и даже получить травму. Если вы идете с гидом (а лучше всего идти в походы именно так) — путеводитель обнаружит ваше отсутствие и отыщет вас. Можно носить в рюкзаке свисток. По словам гидов, есть несколько факторов, которые помогут избежать неприятной ситуации в горах: Никогда не ходите в горы в одиночку;

Не идите без гида по маршрутам, которые не знаете;

Если вы идете в сложный поход, у группы должен быть ведущий и замыкающий гид вне зависимости от числа участников (и вы имеете право это требовать у туристической компании);

В горах следуйте строго за группой. Если вам нужно отлучиться, обязательно сообщите об этом гиду.