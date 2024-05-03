Походы в горы и восхождения на пики. Ответы на топ-10 вопросов по безопасности

Походы в горы и восхождение на пики Кыргызстана остаются популярным видом отдыха. Но как показывает практика, горы — это не только красивые виды и гордость от преодоления себя, но и территория повышенной опасности.
Редакция 24.kg поговорила с гидами туристических компаний «Адыгене Трэвэл» и Mount Club Джээнали Актаном Жунусом Маметовым. Они рассказали о правилах безопасности при походе в горы, как к ним подготовиться и что делать, если вы заблудились.
Нужна ли физическая подготовка для походов в горы?
По словам Джээнали Актана, для того чтобы ходить в горы, даже на пики первого уровня, достаточно стандартной физической подготовки. Что это значит?
«Не нужно быть мегаспортсменом, марафонцем или альпинистом от рождения. Достаточно не иметь серьезных заболеваний — и горы становятся не только возможным, но и весьма важным видом отдыха. Среди постоянных клиентов есть совсем юные восходители на пики и горняки в возрасте 50+. И все они одинаково хорошо преодолевают маршруты», — говорит Джээнали Актан.
Но это не значит, что к походам, особенно на пики, допускаются все желающие. Во внутренних документах компании прописаны два условия:
- Перед пиками и сложными походами (хижина Рацека, ледник Голубина, озеро Адыгене) туристы должны заполнить анкету и указать хронические заболевания. Особое внимания при отборе администрация компании обращает на гипертонию, астму, почечную и сердечную недостаточность, хроническую анемию, наличие переломов.
- Очень строго относятся к экипировке. Ее список прилагается на стадии записи туристов. Если вопреки рекомендациям турист на точку сбора приходит, например, в кедах, гиды оставляют за собой право вернуть деньги и отправить его домой.
Гид Жунус Маметов добавил, что людям с эпилепсией также противопоказаны длительные походы. Туристов с алкогольным и наркотическим опьянением туркомпании также не берут в трекинг.
Какой должна быть экипировка?
По словам гидов, одежда в горные походы должна быть многослойной. Летом: футболка, спортивная кофта или рубашка с рукавами, легкие и удобные штаны (не джинсы!), головной убор, удобная обувь с нескользкой подошвой.
Зимой: термобелье, флисовая толстовка, куртка, удобные штаны, бафф, шапка, перчатки, водонепроницаемые ботинки с нескользкой подошвой, гетры.
В любое время года в горные походы следует брать дождевик, поскольку погода в горах непредсказуема. И обязательно трекинговые палки.
Что НЕ следует надевать в походы?
- Шорты. В летнее время в горах есть клещи, а также трава может вызвать аллергическую реакцию.
- Майки. Одежда без рукавов также создает опасность укуса насекомых, а также солнечных ожогов.
В горы нежелательно ходить без головного убора, солнцезащитных очков и в неподходящей обуви.
Что должно быть в рюкзаке туриста?
«Это самая интересная часть, так как туристы пытаются сложить в рюкзак много лишнего. У нас были случаи, когда на пики носили окрошку в банке, арбузы и даже дырокол. Нужно брать самое необходимое, поскольку при подъеме в горы ощущается каждый грамм», — говорит Джээнали Актан.
Вам пригодится:
- Еда. Легкая по весу, но калорийная — орешки, печенье, сухофрукты, батончики, сэндвичи.
- Питье. Обязательно чистая негазированная вода (пить из горных ручьев и рек — опасно), можно что-то сладкое (на пики рекомендуется брать «Кока-Колу» — она поднимает сахар в крови и снижает симптомы горной болезни), чай в термосе (особенно зимой). На пики нужно брать с собой не менее трех литров жидкости.
- Личная аптечка. Если вы идете с гидами — то у них есть аптечки со стандартным набором препаратов. Однако если у вас специфические таблетки от головы или аллергии — берите их с собой.
- Солнцезащитный крем и очки. В горах ультрафиолетовое излучение интенсивнее из-за разряженного воздуха. Причем и зимой, и летом.
- Дождевик. Достаточно самого недорогого и легкого варианта.
- Пауэрбанк. Чтобы не остаться без фотографий, стоит позаботиться о зарядке.
- Запасные носки.
- Сидушка или каремат для привалов.
Кого нужно проинформировать перед отправлением в путь?
Нужно ли смотреть прогноз погоды?
Как отмечают гиды, все зависит от сложности похода. Однако в дни ливней, гроз и штормовых предупреждений некоторые турфирмы отменяют походы.
«Если прогнозируют облачность или легкий дождь, то идем с дождевиками. Если речь идет о пиках, мы запрашиваем прогноз по ущельям от МЧС и после принимаем решение о восхождении», — говорит Джээнали Актан.
Можно ли брать детей в поход и какого возраста?
По словам путеводителей, детей не только можно, но и нужно брать. Однако следует смотреть на сложность похода.
- Озеро Кол-Тор, хижина Рацека — с 10 лет;
- озеро Адыгене, ледник Голубина — с 12 лет;
- легкие пики (без категории) — с 14 лет в сопровождении взрослых;
- пики посложнее (категории 1Б) — с 16 лет.
Жунус Маметов советует с детьми для начала прогуляться на высоте около 2 тысяч метров.
«Когда ребенок привыкнет к походам, можно постепенно подниматься выше. Возраст детей — тут все индивидуально. Есть туристы, которые ходят в горы с годовалыми детьми, посадив в специальный рюкзак-кенгуру для детей», — говорит Жунус Маметов.
Как питаться в горах?
Джээнали Актан рекомендует не есть новые для вас продукты перед походом в горы или брать их с собой — вдруг они вызовут аллергию или непереносимость организма.
Перед горным трекингом и в ходе него запрещено употреблять алкоголь, он усугубляет симптомы горной болезни.
«Не стоит пробовать незнакомые ягоды и травы по пути — в горах Кыргызстана много ядовитых растений», — предупреждает гид.
Растения, которые вы не знаете, рвать, нюхать, трогать, употреблять в пищу категорически запрещается.
Где нужно устанавливать палатки для ночевки?
По мнению Джээнали Актана, идеальное место для палатки — ложбины между гор или холмов, защищенные от ветра. Однако важно обращать внимание, чтобы рядом не было угрозы камнепада. Кроме того, палатку не следует ставить в самой низкой части долины: туда будет стекать вода в случае ливня.
Жунус Маметов же советует палатки устанавливать на ровном месте, ближе к питьевой воде и подальше от скальных участков, откуда могут упасть камни.
Перед тем как установить палатку, убедитесь, что сверху нет сыпухи и безопасно оставаться на месте.
«На гребне зачастую бывает ветрено, если есть возможность спуститься ниже или поставить палатку около больших камней, то это хорошее решение», — говорит гид.
Что делать, если ты заблудился?
Если вы поняли, что заблудились, то главное условие — остаться на месте. В стремлении выбраться на тропу самостоятельно можно усугубить положение и даже получить травму. Если вы идете с гидом (а лучше всего идти в походы именно так) — путеводитель обнаружит ваше отсутствие и отыщет вас. Можно носить в рюкзаке свисток.
По словам гидов, есть несколько факторов, которые помогут избежать неприятной ситуации в горах:
- Никогда не ходите в горы в одиночку;
- Не идите без гида по маршрутам, которые не знаете;
- Если вы идете в сложный поход, у группы должен быть ведущий и замыкающий гид вне зависимости от числа участников (и вы имеете право это требовать у туристической компании);
- В горах следуйте строго за группой. Если вам нужно отлучиться, обязательно сообщите об этом гиду.
Насколько оперативно работают спасатели МЧС?
«Сотрудники МЧС прибывают достаточно оперативно. Конечно, важно учитывать, что они тоже не Боги и могут задержаться, если маршрут сложный или чрезвычайная ситуация произошла на большом расстоянии от проезжих трасс», — говорит Джээнали Актан.
При этом гид призывает помнить — горная стихия могучая и суровая. К ней нужно относиться уважительно и всегда думать о собственном комфорте и безопасности, слушать путеводителей, следовать инструктажу, ответственно подходить к экипировке.
«Тогда вам по плечу любые маршруты и для вас открыты все красоты кыргызских гор», — заключил Джээнали Актан.