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Общество

Бесплатную консультационно-правовую помощь получат кыргызстанцы 26 июня

Акцию по оказанию бесплатной консультационно-правовой помощи населению, приуроченную к Дню юриста, проведут в Кыргызстане 26 июня. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом мониторинга и контроля исполнения службы юридической помощи при Минюсте Чолпон Бакирова.

По ее словам, республиканская акция проводится под девизом «Нет насилию!», чтобы повысить правовую грамотность, в первую очередь женщин.

«Конечно, граждане могут получить ответы на различные вопросы, касающиеся не только насилия (семейного, психологического, на рабочем месте), но и трудовых, семейных отношений и других проблем. Согласно Закону «О гарантированной государством юридической помощи», наша служба осуществляет консультационно-правовую и квалифицированную юридическую помощь», — сказала Чолпон Бакирова.

Основные цели акции — защита прав граждан, улучшение правового сознания и правовой культуры населения, а также оказание юридической помощи населению, улучшение доступа к правосудию, обеспечение и защита прав и законных интересов граждан.

Мероприятие пройдет по всей стране, граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы у юристов-консультантов службы юридической помощи, специалистов госорганов в сферах социальной защиты, пенсионного обеспечения, документирования граждан, а также у специалистов по земельным вопросам, нотариусов и адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333742/
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