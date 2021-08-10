В Кыргызстане создан первый юрист-бот, который консультирует онлайн

Юрист Фатима Якупбаева создала Telegram-бот «Мелдет», который может проконсультировать граждан в онлайн-режиме.

Сейчас виртуальный юрист может дать базовую консультацию по вопросам взыскания алиментов, регистрации индивидуального предпринимателя, налоговым режимам, трудовым спорам и вопросам защиты прав потребителей.

«Мелдет» может помочь с взысканием алиментов, восстановлением на работе, если незаконно уволили, оформлением долговой расписки и еще более чем по 10 вопросам. Он доступен на кыргызском и русском языках.

«Мелдет» создан для предоставления базовых консультаций по наиболее определенным правовым вопросам. Безусловно, есть много других актуальных правовых тем, но пока бот консультирует только по пяти вопросам. Специализация бота будет увеличиваться и углубляться в детали. Он будет полезен тем людям, которые по разным причинам не могут обратиться к юристу», — сказала автор проекта.