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Общество

В Ираке легализовали детские браки: допустимый возраст девочек — от девяти лет

В Ираке легализовали детские браки — новые поправки снижают допустимый возраст девочек до девяти лет, сообщает CNN.

из интернета
Фото из интернета. В Ираке легализовали детские браки — новые поправки снижают допустимый возраст девочек до девяти лет

Внесенные 21 января изменения в закон о личном статусе от 1959 года наделяют религиозные суды расширенными полномочиями в вопросах браков, разводов и наследства. По мнению сторонников, поправки соответствуют исламским принципам и уменьшают влияние Запада на иракскую культуру.

Теперь священнослужители могут выносить решения, руководствуясь своими толкованиями принципов исламского права. Например, догматы джафаритского мазхаба (одна из школ) допускают выдачу девочек замуж в девять лет.

Правозащитники считают, что изменения в законодательстве фактически отнимут право на детство, а также нарушат существующие механизмы защиты женщин при разводах, опеке и наследовании.

Сам процесс принятия поправок также подвергся критике. Наряду с ними единым блоком на голосование выставили одновременно три закона, в принятии которых были заинтересованы различные политические партии.

По данным ООН, 28 процентов девочек в Ираке выходят замуж до совершеннолетия. Браки заключаются с разрешения родителей и священников, без официальной регистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317620/
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