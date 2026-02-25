Горная повестка: за что глава кабмина Кыргызстана поручил наказать чиновников

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел заседание по подготовке к Пятилетию действий по развитию горных территорий на 2023–2027 годы.

Он напомнил, что глобальная инициатива принадлежит президенту Садыру Жапарову и получила поддержку ООН.

«Кыргызстан, выступая инициатором решения глобальных проблем горных территорий, должен служить примером для других стран в вопросах устойчивого развития гор», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Однако реализация внутренней Дорожной карты столкнулась с трудностями: работу ряда ведомств по подготовке отчетности признали неудовлетворительной.

В связи с этим Адылбек Касымалиев поручил наказать должностных лиц, допустивших срыв сроков.

На заседании также утвердили план мероприятий по выполнению дорожной карты на 2026 год. Руководителям государственных органов поручили активизировать работу по комплексному обследованию горных территорий.

К 2027 году власти намерены достичь ощутимых результатов в отдаленных районах: улучшить водоснабжение, связь, образование и создать новые источники дохода.

Итоги этой работы планируют представить на втором глобальном горном саммите «Бишкек+25», который запланировали на 21–23 октября 2027 года.