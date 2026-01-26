Сформирован оргкомитет по подготовке глобального горного саммита «Бишкек+25»

Кабинет министров Кыргызстана сформировал оргкомитет по подготовке и проведению Второго глобального горного саммита «Бишкек+25». Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Уточняется, что мероприятие пройдет в столице КР в 2027 году.

Оргкомитету, который возглавил сам председатель правительства, поручено в течение трех месяцев со дня образования разработать и утвердить план подготовки и проведения саммита. Функции секретариата оргкомитета возложены на Министерство иностранных дел.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на профильное управление администрации президента.

В состав оргкомитета вошли заместители главы кабмина, спецпредставитель главы государства по горной повестке, управляющий делами президента, министры, чиновники администрации главы государства, директора ряда госагентств, полномочные представители президента в Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областях, мэры Бишкека, Оша и Нарына, президент Национальной академии наук, директор Национального института стратегических инициатив, ответственный секретарь Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО и другие.