10:30
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

КР приглашает страны Европы участвовать в горном саммите «Бишкек+25»

Кыргызстан принял участие во Всемирном конгрессе по снежному, горному и оздоровительному туризму и седьмой встрече горного партнерства, которые прошли в Андорре. Об этом сообщили в администрации президента.

Делегацию возглавила специальный представитель Садыра Жапарова по горной повестке Динара Кемелова.

На конгрессе внимание участников обращено на поиск баланса между инновационным развитием, устойчивостью и сохранением природного и культурного наследия горных регионов. Площадка объединила членов правительств, экспертов и представителей индустрии горных стран для выработки подходов к развитию устойчивого туризма.

На встрече с главой правительства Андорры Ксавьером Эспот Самора Динара Кемелова передала послание Садыра Жапарова с приглашением к участию во втором глобальном горном саммите «Бишкек+25» в 2027 году и предложение по углублению партнерства двух государств по продвижению горной повестки на глобальном уровне.

Спецпредставитель главы государства также провела переговоры с генеральным секретарем организации «ООН Туризм» шейхой Аль Нувайс. Обсуждены вопросы поддержки горных сообществ по продвижению туризма, включая развитие культурных и исторических объектов.

Отмечалась важность раскрытия потенциала горных территорий КР, в частности исторических объектов Великого шелкового пути, создания инфраструктуры, раскрывающей значение Таласской битвы и других культурных объектов в горных районах. На встрече также поднимались вопросы продвижения эко- и агротуризма, геопарков, обучения и наращивания потенциала горных сообществ.

Динара Кемелова также провела встречи с официальными лицами Андорры, Германии, Швейцарии, Монтенегро, Италии, ЮНЕП, ОБСЕ в целях продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества, получения поддержки по горным инициативам КР, а также широкого участия иностранных государств, международных организаций и экспертов в работе предстоящего саммита «Бишкек+25». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367855/
просмотров: 271
Версия для печати
