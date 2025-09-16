20:39
ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Независимая комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала геноцидом действия Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в докладе международного объединения.

«Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения, и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы», — отмечается в документе.

Комиссия подчеркнула, что это основные акты геноцида согласно Римскому статуту и Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343768/
Хорошая новость: защитный озоновый слой вокруг Земли восстанавливается
