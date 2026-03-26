Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть продолжение анимационного хита 2023 года, комедийный хоррор, а также два фильма ужасов.

1 «Они придут за тобой» (ужасы)

Домработница откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Начиная работать на новых обеспеченных хозяев, она, сама того не подозревая, попадает в тайное сообщество, связанное с исчезновением людей.

2 «Вскрытие демона» (ужасы)

Ребекка Оуэнс, выпускница медицинского вуза, устраивается на ночную работу в морг в Ривер Филдс на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.

3 «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» (мультфильм)

В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые пушистики отправляются в новое захватывающее приключение.

4 «Я иду искать 2» (триллер)

Пережив нападение со стороны проклятой семьи мужа, Грейс попадает на новый уровень опасной игры. Грейс узнает, что теперь опасность грозит ее младшей сестре Фейт. Вместе сестры противостоят четырем могущественным семьям, которые пытаются убить их, чтобы сохранить свои власть и богатства.