Южную сторону пересечения проспекта Дэн Сяопина и улицы Лумумбы временно закроют

Южная сторона пересечения проспекта Дэн Сяопина и улицы Лумумбы с 26 по 31 марта будет закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В этот период будут проведены работы по фрезерованию старого покрытия с использованием специальной техники, после чего будет уложен первый слой нового асфальта.

«Кроме того, отремонтируют люки и ливнеприемные решетки с выравниванием их до уровня проезжей части. Завершение ремонтных работ планируется в установленные сроки. Муниципалитет просит жителей города и водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее выбирать альтернативные маршруты и строго соблюдать Правила дорожного движения», — говорится в сообщении.