Список улиц Бишкека, которые отремонтируют в 2026 году

Мэрия Бишкека по многочисленным обращениям горожан опубликовала обновленную онлайн-карту, на которой можно ознакомиться с ключевыми проектами: строительством и реконструкцией дорог, тротуаров, а также развитием сопутствующей инфраструктуры.

Интерактивная карта включает:

титульный список строительства и реконструкции улиц;

перечень участков, где запланированы дорожные работы во всех административных районах города;

схемы общественного транспорта;

карту зеленых насаждений;

данные по ирригационным сетям;

расположение школ и других социальных объектов.

Как отметили в мэрии, инструмент создан для повышения прозрачности и информирования жителей о планируемых работах. Теперь горожане могут заранее узнать, где именно в 2026 году начнется строительство или обновление дорог, и учитывать это при планировании передвижения по городу.

Особое внимание уделили титульному списку — это официальный перечень объектов, включенных в план строительства дорог на 2026 год. В него вошли как новые проекты, так и реконструкция существующих улиц в разных частях города.

В муниципалитете подчеркнули, что карту будут регулярно обновлять с учетом хода работ и новых заявок от жителей.

Ленинский район Улица Участок Длина (м) Адышева от Гагарина до Лущихина 950 Ак Доолот от Тагай Бий до Иманалиева 2600 Ак Шоокум от Омур до Эгиналиева 600 Асыл Кеч от Жайыла Баатыра до Азем 920 Ахунбаева от Тагай Бий до Мукамбетова 1000 Бердибаева от Асылкеч до «Арча Бешик» 370 Кара Коо от Садырбаева до Шералиева 720 Каховская от Т.Фрунзе до Кырк Кыз 820 Кок Жайык от Гагарина до Биримдик 2000 Леваневского от Айни до Ахунбаева 500 Лущихина от Лущихина до Л.Толстого 600 Осмонова от Гагарина до Мидина Алыбаева 1100 Үркөр от Л.Толстого до Лущихина 680 Ыбырайыма Абдырахманова от Садырбаева до Чортекова 2000

Октябрьский район: Улица Участок Длина (м) Дорога возле АУЦА от ИСС до Токомбаева, 15/1 880 Достоевского от Ахунбаева до Куланак 790 Исакеева от Достоевского до Виноградной 1100 Калмурзаева от Молдокулова до Куйурчук 1200 Кумушалиевой от 7 Апреля до полей 570 Маматкулова от Ауэзова до Кенеш 800

Свердловский район: Улица Участок Длина (м) Абдыкадырова от Осмонкула до Кирпичной 960 Анар от школы № 85 до Лермонтова 1800 Анар от школы № 85 до Полевой 780 Буденного от проспекта Жибек Жолу до БЧК 700 Веселая от Салиевой до Фрунзе 600 Достоевского от Шабдана Баатыра до Фрунзе 400 Жаштар от улицы № 3 до улицы № 13 760 Курманалиева от Саратовской до БЧК 1100 Лермонтова от проспекта Жибек Жолу до БЧК 335 Маяковского от БЧК до Щербакова 780 Новосельская от Широкой до Аульской 820 Свободная от Хмельницкого до Аульской 640 Тыныстанова от БЧК до Щербакова 710