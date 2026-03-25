Список улиц Бишкека, которые отремонтируют в 2026 году

Мэрия Бишкека по многочисленным обращениям горожан опубликовала обновленную онлайн-карту, на которой можно ознакомиться с ключевыми проектами: строительством и реконструкцией дорог, тротуаров, а также развитием сопутствующей инфраструктуры.

Интерактивная карта включает:

  • титульный список строительства и реконструкции улиц;
  • перечень участков, где запланированы дорожные работы во всех административных районах города;
  • схемы общественного транспорта;
  • карту зеленых насаждений;
  • данные по ирригационным сетям;
  • расположение школ и других социальных объектов.

Как отметили в мэрии, инструмент создан для повышения прозрачности и информирования жителей о планируемых работах. Теперь горожане могут заранее узнать, где именно в 2026 году начнется строительство или обновление дорог, и учитывать это при планировании передвижения по городу.

Особое внимание уделили титульному списку — это официальный перечень объектов, включенных в план строительства дорог на 2026 год. В него вошли как новые проекты, так и реконструкция существующих улиц в разных частях города.

В муниципалитете подчеркнули, что карту будут регулярно обновлять с учетом хода работ и новых заявок от жителей.

Ленинский район

Улица

Участок

Длина (м)

Адышева

от Гагарина до Лущихина

950

Ак Доолот

от Тагай Бий до Иманалиева

2600

Ак Шоокум

от Омур до Эгиналиева

600

Асыл Кеч

от Жайыла Баатыра до Азем

920

Ахунбаева

от Тагай Бий до Мукамбетова

1000

Бердибаева

от Асылкеч до «Арча Бешик»

370

Кара Коо

от Садырбаева до Шералиева

720

Каховская

от Т.Фрунзе до Кырк Кыз

820

Кок Жайык

от Гагарина до Биримдик

2000

Леваневского

от Айни до Ахунбаева

500

Лущихина

от Лущихина до Л.Толстого

600

Осмонова

от Гагарина до Мидина Алыбаева

1100

Үркөр

от Л.Толстого до Лущихина

680

Ыбырайыма Абдырахманова

от Садырбаева до Чортекова

2000

Октябрьский район:

Улица

Участок

  Длина (м)

Дорога возле АУЦА

от ИСС до Токомбаева, 15/1

880

Достоевского

от Ахунбаева до Куланак

790

Исакеева

от Достоевского до Виноградной

1100

Калмурзаева

от Молдокулова до Куйурчук

1200

Кумушалиевой

от 7 Апреля до полей

570

Маматкулова

от Ауэзова до Кенеш

800

Свердловский район:

Улица

Участок

Длина (м)

Абдыкадырова

от Осмонкула до Кирпичной

960

Анар

от школы № 85 до Лермонтова

1800

Анар

от школы № 85 до Полевой

780

Буденного

от проспекта Жибек Жолу до БЧК

700

Веселая

от Салиевой до Фрунзе

600

Достоевского

от Шабдана Баатыра до Фрунзе

400

Жаштар

от улицы № 3 до улицы № 13

760

Курманалиева

от Саратовской до БЧК

1100

Лермонтова

от проспекта Жибек Жолу до БЧК

335

Маяковского

от БЧК до Щербакова

780

Новосельская

от Широкой до Аульской

820

Свободная

от Хмельницкого до Аульской

640

Тыныстанова

от БЧК до Щербакова

710

Первомайский район:

Улица

Участок

Длина (м)

Айдаралиева

от Кулатова до Медерова

700

Безымянная вдоль МЧК

от Профессора Зимы до Тулебердиева

1600

Брестская

от Кустанайской до проспекта Дэн Сяопина

700

Буурдинская

от Профсоюзной до Темирова

1100

Жерге Тал

от Кочко Тоо до БЧК

500

Кара-Балтинская

от Фучика до БЧК 

1200

Краснодарская

от Алыкулова до Тираспольской

510

Кудрука 

от Краснодонцева до Малышевой

700

Кызыл Аскерская

от Скандинавской до Березовой

600

Малышевой

от Кудрука до проспекта Жибек Жолу

700

Можайская

от Манаса до Махатмы Ганди

900

Полевая

от Махатмы Ганди до Тепличной

700

Рижская

от Кара-Балтинской до Республиканской

450

Ростовская

от Баялинова до МП «Тазалык»

700

Саадаева

от Тоголока Молдо до Чуй 47

1500

Урицкая

от Махатмы Ганди до Турусбекова

800

Чуй 52

от Саадаева до Малого Чуйского канала

1400

Школьная

от Комсомольской до Крупской

1000
