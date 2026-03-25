Список улиц Бишкека, которые отремонтируют в 2026 году

Мэрия Бишкека по многочисленным обращениям горожан опубликовала обновленную онлайн-карту, на которой можно ознакомиться с ключевыми проектами: строительством и реконструкцией дорог, тротуаров, а также развитием сопутствующей инфраструктуры.
Интерактивная карта включает:
- титульный список строительства и реконструкции улиц;
- перечень участков, где запланированы дорожные работы во всех административных районах города;
- схемы общественного транспорта;
- карту зеленых насаждений;
- данные по ирригационным сетям;
- расположение школ и других социальных объектов.
Как отметили в мэрии, инструмент создан для повышения прозрачности и информирования жителей о планируемых работах. Теперь горожане могут заранее узнать, где именно в 2026 году начнется строительство или обновление дорог, и учитывать это при планировании передвижения по городу.
Особое внимание уделили титульному списку — это официальный перечень объектов, включенных в план строительства дорог на 2026 год. В него вошли как новые проекты, так и реконструкция существующих улиц в разных частях города.
В муниципалитете подчеркнули, что карту будут регулярно обновлять с учетом хода работ и новых заявок от жителей.
Ленинский район
|
Улица
|
Участок
|
Длина (м)
|
Адышева
|
от Гагарина до Лущихина
|
950
|
Ак Доолот
|
от Тагай Бий до Иманалиева
|
2600
|
Ак Шоокум
|
от Омур до Эгиналиева
|
600
|
Асыл Кеч
|
от Жайыла Баатыра до Азем
|
920
|
Ахунбаева
|
от Тагай Бий до Мукамбетова
|
1000
|
Бердибаева
|
от Асылкеч до «Арча Бешик»
|
370
|
Кара Коо
|
от Садырбаева до Шералиева
|
720
|
Каховская
|
от Т.Фрунзе до Кырк Кыз
|
820
|
Кок Жайык
|
от Гагарина до Биримдик
|
2000
|
Леваневского
|
от Айни до Ахунбаева
|
500
|
Лущихина
|
от Лущихина до Л.Толстого
|
600
|
Осмонова
|
от Гагарина до Мидина Алыбаева
|
1100
|
Үркөр
|
от Л.Толстого до Лущихина
|
680
|
Ыбырайыма Абдырахманова
|
от Садырбаева до Чортекова
|
2000
Октябрьский район:
|
Улица
|
Участок
|
Длина (м)
|
Дорога возле АУЦА
|
от ИСС до Токомбаева, 15/1
|
880
|
Достоевского
|
от Ахунбаева до Куланак
|
790
|
Исакеева
|
от Достоевского до Виноградной
|
1100
|
Калмурзаева
|
от Молдокулова до Куйурчук
|
1200
|
Кумушалиевой
|
от 7 Апреля до полей
|
570
|
Маматкулова
|
от Ауэзова до Кенеш
|
800
Свердловский район:
|
Улица
|
Участок
|
Длина (м)
|
Абдыкадырова
|
от Осмонкула до Кирпичной
|
960
|
Анар
|
от школы № 85 до Лермонтова
|
1800
|
Анар
|
от школы № 85 до Полевой
|
780
|
Буденного
|
от проспекта Жибек Жолу до БЧК
|
700
|
Веселая
|
от Салиевой до Фрунзе
|
600
|
Достоевского
|
от Шабдана Баатыра до Фрунзе
|
400
|
Жаштар
|
от улицы № 3 до улицы № 13
|
760
|
Курманалиева
|
от Саратовской до БЧК
|
1100
|
Лермонтова
|
от проспекта Жибек Жолу до БЧК
|
335
|
Маяковского
|
от БЧК до Щербакова
|
780
|
Новосельская
|
от Широкой до Аульской
|
820
|
Свободная
|
от Хмельницкого до Аульской
|
640
|
Тыныстанова
|
от БЧК до Щербакова
|
710
Первомайский район:
|
Улица
|
Участок
|
Длина (м)
|
Айдаралиева
|
от Кулатова до Медерова
|
700
|
Безымянная вдоль МЧК
|
от Профессора Зимы до Тулебердиева
|
1600
|
Брестская
|
от Кустанайской до проспекта Дэн Сяопина
|
700
|
Буурдинская
|
от Профсоюзной до Темирова
|
1100
|
Жерге Тал
|
от Кочко Тоо до БЧК
|
500
|
Кара-Балтинская
|
от Фучика до БЧК
|
1200
|
Краснодарская
|
от Алыкулова до Тираспольской
|
510
|
Кудрука
|
от Краснодонцева до Малышевой
|
700
|
Кызыл Аскерская
|
от Скандинавской до Березовой
|
600
|
Малышевой
|
от Кудрука до проспекта Жибек Жолу
|
700
|
Можайская
|
от Манаса до Махатмы Ганди
|
900
|
Полевая
|
от Махатмы Ганди до Тепличной
|
700
|
Рижская
|
от Кара-Балтинской до Республиканской
|
450
|
Ростовская
|
от Баялинова до МП «Тазалык»
|
700
|
Саадаева
|
от Тоголока Молдо до Чуй 47
|
1500
|
Урицкая
|
от Махатмы Ганди до Турусбекова
|
800
|
Чуй 52
|
от Саадаева до Малого Чуйского канала
|
1400
|
Школьная
|
от Комсомольской до Крупской
|
1000