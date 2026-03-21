18:58
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

В Доме кино в Бишкеке покажут фильм Артыкпая Суюндукова «Плакальщица»

В Доме кино имени Чингиза Айтматова состоится уникальный показ фильма Артыкпая Суюндукова «Плакальщица» (1991). Об этом сообщили в киноклубе «Тоторо».

«В Сети копия ужасного качества. Мы покажем оцифрованную версию с пленки (есть перевод на русский). Все это возможно благодаря работе сотрудников архивного отдела «Кыргызфильма». После показа состоится обсуждение с Артыкпаем Суюндуковым, Шайыргуль Касымалиевой и Бусурманом Одуракаевым», — отметили организаторы.

Картина рассказывает о сложных периодах истории кыргызского народа через судьбу главной героини Сейнеп, имеющей редкое призвание — плакальщица.

Вход свободный. 

организаторов
Фото организаторов. Артыкпай Суюндуков

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366918/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и праздничные шоу
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: премьера спектакля, благотворительный концерт и кино
Афиша Бишкека на выходные: киноклассика, концерты и выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке подвели итоги кинофорума «Үмүт»
Афиша Бишкека на неделю: мировая классика, кинопремьеры и несколько выставок
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и праздничные концерты
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Деятели культуры просят Садыра Жапарова поддержать фильм о Фрунзе и СССР
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за&nbsp;категории Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
18:47
В Доме кино в Бишкеке покажут фильм Артыкпая Суюндукова «Плакальщица» В Доме кино в Бишкеке покажут фильм Артыкпая Суюндукова...
18:37
Лидеры иностранных государств поздравили кыргызстанцев с Ноорузом
18:26
Садыр Жапаров открыл новое здание ОВД в Нарыне
18:16
Чемпионат мира по легкой атлетике 2030 года пройдет в Казахстане
17:50
Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана