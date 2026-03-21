В Доме кино в Бишкеке покажут фильм Артыкпая Суюндукова «Плакальщица»

В Доме кино имени Чингиза Айтматова состоится уникальный показ фильма Артыкпая Суюндукова «Плакальщица» (1991). Об этом сообщили в киноклубе «Тоторо».

«В Сети копия ужасного качества. Мы покажем оцифрованную версию с пленки (есть перевод на русский). Все это возможно благодаря работе сотрудников архивного отдела «Кыргызфильма». После показа состоится обсуждение с Артыкпаем Суюндуковым, Шайыргуль Касымалиевой и Бусурманом Одуракаевым», — отметили организаторы.

Картина рассказывает о сложных периодах истории кыргызского народа через судьбу главной героини Сейнеп, имеющей редкое призвание — плакальщица.

Вход свободный.