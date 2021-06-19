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Власть

Цены на овощи скоро стабилизируются. Но когда, чиновники не уточнили

Руководство Государственного агентства антимонопольного регулирования и сотрудники отдела по Бишкеку и Чуйской области провели мероприятия по недопущению необоснованного повышения цен на рынках Сары Озон и Орто-Сай.

В ходе рабочего выезда с реализаторами рынков проведена разъяснительная работа о недопущении необоснованного роста цен на морковь и картофель. Чиновники подтвердили, что стоимость овощей выросла в четыре раза.

В ближайшее время цены стабилизируются, так как будет новый урожай.

Чиновники попросили учесть, что в отношении крупных игроков на рынке моркови проводится антимонопольные мероприятия, направленные на предотвращение необоснованного роста цен и соблюдение требований Закона «О конкуренции».
Ссылка: https://24.kg/vlast/198261/
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