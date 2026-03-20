Общество

В Бишкеке стройкомпанию оштрафовали за нарушение техники безопасности

В Министерство строительства поступило видеообращение о том, что на объекте на улице Малдыбаева, 269 не соблюдаются правила технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что на объекте нарушены нормы охраны труда и безопасности в строительстве.

«В отношении ОсОО «Бест Хаус Гранд» составлен протокол и наложен штраф в 200 тысяч сомов. Министерство призывает субъекты строительной отрасли строго соблюдать Закон «О градостроительстве и архитектуре», а также требования безопасности. Граждане могут направлять фото- и видеоматериалы о нарушениях или недостатках на строительных объектах на телефон доверия департамента государственного архитектурно-строительного контроля: (WhatsApp) 0221328256», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Едва не сбил пешехода в Бишкеке. Водитель автомашины оштрафован
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
В Нарыне на матче по футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой
В Кыргызстане за 2025 год выявили 75 случаев незаконной охоты
Защита растений и животных. За год нарушителей оштрафовали на 18 миллионов сомов
Не оплативших проезд в автобусе бишкекчан будут штрафовать на 1 тысячу сомов
Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи
Бишкекчане жалуются на черный дым на улице Жукеева-Пудовкина. Ответ мэрии
В Бишкеке стройкомпания работала без разрешительных документов. Ее оштрафовали
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию. Нарушила технику безопасности
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
