С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса

С Камчыбека Ташиева взяли подписку о неразглашении. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

Напомним, сегодня после прилета в Кыргызстан бывший глава ГКНБ был доставлен в Главное следственное управление МВД на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.

По данным СМИ, в аэропорту его встретил сын Тай-Мурас, который также поехал вместе с ним в милицию.

После примерно пяти часов допроса стало известно, что с Камчыбека Ташиева взяли подписку о неразглашении следственных действий.

Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.