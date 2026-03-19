Общество

С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса

С Камчыбека Ташиева взяли подписку о неразглашении. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

Напомним, сегодня после прилета в Кыргызстан бывший глава ГКНБ был доставлен в Главное следственное управление МВД на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.

По данным СМИ, в аэропорту его встретил сын Тай-Мурас, который также поехал вместе с ним в милицию.

После примерно пяти часов допроса стало известно, что с Камчыбека Ташиева взяли подписку о неразглашении следственных действий.

Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Материалы по теме
Скандал с «Кыргызнефтегазом» и дело Ташиевых. Что говорят эксперты
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и находится на допросе — источники
Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции
Глава ГКНБ: Идет «чистка» кадров и прекратили проверки бизнеса
Канал незаконной миграции выявили в Кыргызстане
ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Расследование ГНС по «Кыргызнефтегазу». Возбуждено уголовное дело
Сотрудник ГКНБ КР задержан за злоупотребление должностным положением
Глава ГКНБ пообещал бизнесу защиту от давления
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
