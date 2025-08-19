В Кыргызстане разрешили частным клиникам лечить онкологические заболевания

Отход от госмонополии на лечение онкологии облегчит жизнь кыргызстанцев. Об этом на пресс-завтраке сообщил заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев.

По его словам, ранее только государственные клиники могли лечить онкобольных. «Теперь такое право дано и частным клиникам. Ранее люди вынуждены долго ждать, пока попадут к хорошему врачу. А при онкозаболевании дорога каждая минута. Люди вынуждены уезжать за границу для лечения. Не каждый имеет такую возможность. Или же, когда они уже за границей, сдача анализа и ожидание операции требуют много денег. Это ложится грузом на обычных граждан», — отметил Азамат Кадыралиев.

Глава Минюста Аяз Баетов отметил, что на данный момент уже выданы две лицензии частным клиникам.

«Это большой шаг, но хочу отметить, что контроль остается у государства. Ранее бывали случаи, когда граждане забирали с собой врачей из КР за границу, чтобы они там проводили операции и потом вместе возвращались. Такого больше не должно быть. Гражданам надо дать право выбора», — добавил он.