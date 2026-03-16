Общество

В Бишкеке открылась выставка художника Бахрамжона Темирова «Мелодия весны»

В Бишкеке открылась выставка художника Бахрамжона Темирова «Мелодия весны». Экспозиция размещена в галерее «Дубовый парк», сообщили организаторы.

Живописец представил новые полотна, написанные в разные годы творчества. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, написанные маслом на холсте.

Портреты кыргызских женщин, девушек, изображенных в разные моменты из повседневной жизни на фоне природы или сельского двора, занимают значительную часть творческой деятельности Бахрамжона Темирова, говорится в сообщении.

Бахрамжон Темиров — член Союза художников КР, участник многих республиканских и международных выставок и арт-проектов, обладатель призов «Серебряный ключ Кипра» (Кипр) и «Посланник Великого шелкового пути» (Шанхай).

Выставка продлится до 30 марта.
