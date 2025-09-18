15:24
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке 21 сентября перекроют дороги из-за марафона Bishkek Snow Leopard

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкеке 21 сентября временно перекроют дороги из-за благотворительного марафона Bishkek Snow Leopard Run 2025. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

 С 06.30 до 13.00 будут временно закрыты для движения транспорта следующие участки дорог:

  • проспект Чуй (от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова);
  • улица Абдрахманова (от проспекта Чуй до улицы Иманалиева);
  • улица Иманалиева (от улицы Абдрахманова до проспекта Чингиза Айтматова);
  • улица Масалиева (от улицы Абдрахманова до проспекта Чингиза Айтматова, северная сторона);
  • проспект Чингиза Айтматова (от улицы Иманалиева до проспекта Чуй).

Власти города рекомендуют водителям заранее планировать маршруты движения и учитывать ограничения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344007/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пересечение улиц Льва Толстого и Асаналиева закроют на ремонт
Марафон Snow Leopard Run: когда спорт становится миссией
Старейший в мире марафонец погиб в ДТП в Индии. Ему было 114 лет
Ремонт дорог. В Бишкеке завтра закрывается участок улицы Ахунбаева
Ремонт дорог. В Бишкеке меняют схемы движения восьми автобусных маршрутов
Как прошел ночной забег Night Run — 2025 в Бишкеке
В Чолпон-Ате стартовал марафон «Run the Silk Road — ШОС»
Самый длинный ультрамарафон в мире пройдет в Кыргызстане вокруг Иссык-Куля
В Алматы во время забега сегодня скончались два участника полумарафона
Бегуны из Кыргызстана завоевали медали Ташкентского международного марафона
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
15:14
Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и перенесут ли столицу Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Аб...
15:04
В Бишкеке 21 сентября перекроют дороги из-за марафона Bishkek Snow Leopard
14:46
Национальные бренды Кыргызстана представили на выставках в Малайзии и России
14:42
В Бишкеке пересечение улиц Льва Толстого и Асаналиева закроют на ремонт
14:28
Глава ГНС назвал списание долгов со счетов налогоплательщиков защитой их прав