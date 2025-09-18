В Бишкеке 21 сентября перекроют дороги из-за марафона Bishkek Snow Leopard

В Бишкеке 21 сентября временно перекроют дороги из-за благотворительного марафона Bishkek Snow Leopard Run 2025. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
С 06.30 до 13.00 будут временно закрыты для движения транспорта следующие участки дорог:
- проспект Чуй (от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова);
- улица Абдрахманова (от проспекта Чуй до улицы Иманалиева);
- улица Иманалиева (от улицы Абдрахманова до проспекта Чингиза Айтматова);
- улица Масалиева (от улицы Абдрахманова до проспекта Чингиза Айтматова, северная сторона);
- проспект Чингиза Айтматова (от улицы Иманалиева до проспекта Чуй).
Власти города рекомендуют водителям заранее планировать маршруты движения и учитывать ограничения.