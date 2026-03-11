22:31
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Состояние Павла Дурова снизилось за год в 2,5 раза

Фото из интернета. Павел Дуров

Основатель и владелец Telegram владеет $6,6 миллиарда. В прошлом году этот показатель составлял $17,1 миллиарда, пишет DW со ссылкой на американский Forbes. Издание объясняет это ухудшением конъюнктуры рынка.

Дуров фигурирует в рейтинге Forbes с 2016 года, в 2018 году он стал миллиардером. На 2021 год состояние Дурова было на пике — тогда максимальная оценка его богатства составила $17,2 миллиарда.

Напомним, действия Павла Дурова попали в России под следствие по уголовному делу о содействии террористической деятельности. В обвинении говорится, что Telegram могут использовать для совершения преступлений. Среди них теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365565/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперт рассказала о состоянии Султанбекова, Карамушкиной и Турксевер
Дональд Трамп обеднел на $1 миллиард за год
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
22:23
Бизнес Кыргызстана инвестировал в другие страны ЕАЭС почти $82 миллиона Бизнес Кыргызстана инвестировал в другие страны ЕАЭС по...
22:02
Бишкекчане просят сделать остановку для автобуса № 56 на улице Жумабека
21:45
Состояние Павла Дурова снизилось за год в 2,5 раза
21:21
В Баткене подросток подозревается в серии краж. Воровал телефоны и деньги
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 марта: будет солнечно