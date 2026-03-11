Состояние Павла Дурова снизилось за год в 2,5 раза

Основатель и владелец Telegram владеет $6,6 миллиарда. В прошлом году этот показатель составлял $17,1 миллиарда, пишет DW со ссылкой на американский Forbes. Издание объясняет это ухудшением конъюнктуры рынка.



Дуров фигурирует в рейтинге Forbes с 2016 года, в 2018 году он стал миллиардером. На 2021 год состояние Дурова было на пике — тогда максимальная оценка его богатства составила $17,2 миллиарда.

Напомним, действия Павла Дурова попали в России под следствие по уголовному делу о содействии террористической деятельности. В обвинении говорится, что Telegram могут использовать для совершения преступлений. Среди них теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.