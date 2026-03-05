16:56
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Общество

Движение на автодороге Бишкек — Торугарт восстановлено

На участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт с 297-го по 305-й километр проведены работы по очистке снежных лавин, в настоящее время дорога открыта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее информации, на данный момент на указанном участке обеспечено двустороннее движение транспортных средств.

Отметим, что на этом участке автодороги сохраняется угроза схода снежных лавин. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций дорожно-эксплуатационные предприятия располагают необходимой специальной техникой и находятся в полной готовности.

Просим участников дорожного движения соблюдать осторожность и строго придерживаться правил дорожной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364688/
просмотров: 423
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Торугарт перевернулась машина. Погибли два человека
На автодороге Бишкек — Торугарт в аварии семь человек пострадали и один погиб
В аварии на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт пострадал мужчина
На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт в ДТП погиб 12-летний мальчик
Активист раскритиковал Минтранс за бетонные блоки в Боомском ущелье
В Чуйской области столкнулись легковушка и микроавтобус. Скончался один человек
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
5 марта, четверг
16:34
Мошенники под видом силовиков похитили у бишкекчанина 11 миллионов сомов Мошенники под видом силовиков похитили у бишкекчанина 1...
16:30
Иран атаковал Азербайджан дронами. Баку выступил с жестким заявлением
16:24
В Бишкеке расширят школу «Светоч»: появится 450 новых ученических мест
16:15
В Кадамджае от селевой угрозы защищают дома, дороги и школу
16:13
Активный пользователь соцсетей Азамат Марипов освобожден под пробацию