На участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт с 297-го по 305-й километр проведены работы по очистке снежных лавин, в настоящее время дорога открыта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее информации, на данный момент на указанном участке обеспечено двустороннее движение транспортных средств.

Отметим, что на этом участке автодороги сохраняется угроза схода снежных лавин. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций дорожно-эксплуатационные предприятия располагают необходимой специальной техникой и находятся в полной готовности.

Просим участников дорожного движения соблюдать осторожность и строго придерживаться правил дорожной безопасности.