Госорганам Кыргызстана KOICA передала десять электромобилей Hyundai

Десять электромобилей марки Hyundai IONIQ 5 передала Корея государственным органам Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что поставку авто профинансировала корейская сторона в рамках проекта по развитию экологически чистого транспорта в КР и перехода государственного автопарка на электромобили.

Проект реализуется совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).  

В рамках сотрудничества предусмотрена:

  • модернизация автопарка ОАО «Кыргыз почтасы» для улучшения качества услуг и перехода на экологичные решения;
  • создание специализированной зарядной инфраструктуры для обеспечения работы электромобилей в госорганах страны.
