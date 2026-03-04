Госорганам Кыргызстана KOICA передала десять электромобилей Hyundai

Десять электромобилей марки Hyundai IONIQ 5 передала Корея государственным органам Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.
Отмечается, что поставку авто профинансировала корейская сторона в рамках проекта по развитию экологически чистого транспорта в КР и перехода государственного автопарка на электромобили.
Проект реализуется совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).
В рамках сотрудничества предусмотрена:
- модернизация автопарка ОАО «Кыргыз почтасы» для улучшения качества услуг и перехода на экологичные решения;
- создание специализированной зарядной инфраструктуры для обеспечения работы электромобилей в госорганах страны.