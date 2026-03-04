Госорганам Кыргызстана KOICA передала десять электромобилей Hyundai

Десять электромобилей марки Hyundai IONIQ 5 передала Корея государственным органам Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что поставку авто профинансировала корейская сторона в рамках проекта по развитию экологически чистого транспорта в КР и перехода государственного автопарка на электромобили.

Проект реализуется совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

В рамках сотрудничества предусмотрена: