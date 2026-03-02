Вместо зеленой зоны будет аттракцион. Часть парка в Бишкеке обнесли забором

Бишкекчане выразили обеспокоенность строительными работами в парке имени Байтика Баатыра, расположенном рядом с парком Дружбы Азербайджана и Кыргызстана в районе пересечения улиц Байтика Баатыра и Токомбаева.
«Парк огородили, уничтожают зеленые зоны, поставили контейнеры, работает техника. У нас и так мало деревьев по городу, а тут уничтожают последнюю зеленую зону», — жалуются люди.
Они отмечают, что в столице и без того мало парковых зон, а с каждым годом их становится все меньше. «Если там будут строить очередные здания или аттракционы, мы против. Хотелось бы, чтобы услышали голос горожан и создали общественное пространство для всех», — добавляют жители Бишкека.
В пресс-службе мэрии пояснили, что работы ведутся на территории, которая принадлежит парку развлечений Sky Park.
Напомним, парк развлечений Sky Park открыли 1 июня 2025 года при участии председателя кабмина Адылбека Касымалиева. Помимо качелей и каруселей, на его территории планировали построить амфитеатр, музеи, выставочные залы и сцены под открытым небом для концертов и фестивалей.