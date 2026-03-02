Вместо зеленой зоны будет аттракцион. Часть парка в Бишкеке обнесли забором

Бишкекчане выразили обеспокоенность строительными работами в парке имени Байтика Баатыра, расположенном рядом с парком Дружбы Азербайджана и Кыргызстана в районе пересечения улиц Байтика Баатыра и Токомбаева.

«Парк огородили, уничтожают зеленые зоны, поставили контейнеры, работает техника. У нас и так мало деревьев по городу, а тут уничтожают последнюю зеленую зону», — жалуются люди.

Они отмечают, что в столице и без того мало парковых зон, а с каждым годом их становится все меньше. «Если там будут строить очередные здания или аттракционы, мы против. Хотелось бы, чтобы услышали голос горожан и создали общественное пространство для всех», — добавляют жители Бишкека.

В пресс-службе мэрии пояснили, что работы ведутся на территории, которая принадлежит парку развлечений Sky Park.

Фото 24.kg. Территория парка имени Байтика Баатыра, где возводится новый аттракцион (на схеме окрашено розовым)

«Устанавливается новый аттракцион с элементами озеленения и благоустройства. Жилой дом там строить не будут», — заверили в муниципалитете.

Напомним, парк развлечений Sky Park открыли 1 июня 2025 года при участии председателя кабмина Адылбека Касымалиева. Помимо качелей и каруселей, на его территории планировали построить амфитеатр, музеи, выставочные залы и сцены под открытым небом для концертов и фестивалей.