«Бишкекзеленстрой» приступил к очистке ливнеприемников

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» устраняет подтопления и очищает ливнеприемники. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, на сегодня работы проводятся на постоянной основе как во время дождей, так и в плановом режиме.

«Основной причиной засоров ливневой системы остается бытовой и строительный мусор, который некоторые жители выбрасывают в арыки, лотки и дождеприемные колодцы. Скопление отходов препятствует нормальному отводу дождевой воды и может приводить к образованию подтоплений на отдельных участках города», — говорится в сообщении.

МП «Бишкекзеленстрой» призывает горожан соблюдать чистоту и не засорять арычную систему столицы, чтобы обеспечить эффективную работу ливневой инфраструктуры.

Работы по обеспечению санитарного состояния города и предотвращению подтоплений продолжаются.
