12:41
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

Иссык-Куль будут очищать спецтехникой: кабмин утвердил новый регламент

Кабинет министров утвердил порядок глубокой очистки пляжных зон и подводной части дна озера Иссык-Куль от бытовых отходов с использованием специальной техники.

Постановление принято во исполнение указа президента о неотложных мерах по сохранению экологии Иссык-Куля и в соответствии с законом об устойчивом развитии эколого-экономической системы региона.

Новый порядок определяет правила работы специализированной техники на береговой линии и под водой, а также регламентирует методы удаления мусора, скопившегося в прибрежной зоне и на дне озера.

Документ нацелен на предотвращение дальнейшего загрязнения, восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности курортной территории.

Постановление вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358073/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня: стая лебедей на озере Иссык-Куль
В Иссык-Кульской области обнаружили уникальный нефритоид весом свыше 180 тонн
В 2026 году в озера Иссык-Куль и Сон-Куль выпустят 17,6 миллиона мальков
Минприроды отмечает улучшение экологической ситуации на озере Иссык-Куль
После очистки озера от сетей у берега Иссык-Куля появились тысячи мальков
Более 43 тонн мусора подняли со дна Иссык-Куля за два года — МЧС
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов
Режим ЧС: ситуация на Иссык-Куле под контролем
На Иссык-Куле — «улан»: пыльная буря и ветер до 35 метров в секунду
Рост ОРВИ и гриппа. В Иссык-Кульской области 11 детсадов закрыты на карантин
Популярные новости
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Генплан Бишкека: чьи дома и&nbsp;земли могут оказаться под угрозой изменений Генплан Бишкека: чьи дома и земли могут оказаться под угрозой изменений
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
12:26
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС В Европе считают, что Киев не согласится на уступки тер...
12:00
Главные сериалы следующей недели: от майора Грома до триллера с Софи Тернер
11:49
Иссык-Куль будут очищать спецтехникой: кабмин утвердил новый регламент
11:38
Проверять перевозчиков на границе с РФ будет представитель таможни Кыргызстана
11:20
Посол КР Адылбек Тультемиров вручил верительные грамоты президенту Эфиопии