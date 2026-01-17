Иссык-Куль будут очищать спецтехникой: кабмин утвердил новый регламент

Кабинет министров утвердил порядок глубокой очистки пляжных зон и подводной части дна озера Иссык-Куль от бытовых отходов с использованием специальной техники.

Постановление принято во исполнение указа президента о неотложных мерах по сохранению экологии Иссык-Куля и в соответствии с законом об устойчивом развитии эколого-экономической системы региона.

Новый порядок определяет правила работы специализированной техники на береговой линии и под водой, а также регламентирует методы удаления мусора, скопившегося в прибрежной зоне и на дне озера.

Документ нацелен на предотвращение дальнейшего загрязнения, восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности курортной территории.

Постановление вступит в силу через семь дней.