Разрешить выращивание конопли в промышленных целях в КР предлагает Бекешев

В Кыргызстане можно было бы разрешить выращивание промышленной конопли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассмотрят законопроект, дающий право физическим и юридическим лицам выращивать на пахотных землях лекарственные травы (шалфей, аконит и другие).

«Можно было бы и промышленную коноплю разрешить, и некоторые виды других растений, возможно, под большим надзором государства. Чтобы у нас было свое производство различных наркотических средств, используемых в медицине. Это на самом деле глубокая тема, без всякого прикола. Очень многие нуждаются в наркотических средствах, особенно те, кто каждый день испытывает серьезную боль», — сказал Дастан Бекешев.

По действующему законодательству выращивание лекарственных растений на сельскохозяйственных землях запрещено. Это, по данным Минводсельпрома, создает правовые барьеры для развития этого сегмента.

Ведомство предлагает к лекарственным растениям отнести широкий спектр культур, включая валериану, календулу, шалфей, шафран, ферулу, аконит, арнебию, радиолу розовую, солодку, облепиху, шиповник, барбарис, чабрец, ромашку и зверобой.