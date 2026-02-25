В Бишкеке отметили 70-летие патриарха кыргызской дипломатии Муратбека Иманалиева

В Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана прошло мероприятие, посвященное 70-летию видного дипломата, государственного и общественного деятеля Муратбека Сансызбаевича Иманалиева.

Круглый стол «Муратбек Иманалиев: профессиональный путь и вклад в развитие ШОС» объединил руководство МИД, представителей дипломатического корпуса, ученых, ветеранов внешнеполитической службы и семью юбиляра.

В видеообращении министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев назвал Муратбека Иманалиева «патриархом кыргызской дипломатии», который в 1991 году сформировал первую профессиональную команду внешнеполитического ведомства независимого Кыргызстана.

Заместитель министра Алмаз Имангазиев напомнил, что под руководством Муратбека Иманалиева страна получила международное признание и стала членом ООН. Ректор Дипломатической академии Руслан Рахимов отметил вклад юбиляра в создание отечественной дипломатической школы.

С поздравлениями выступили главы международных организаций: генеральные секретари ШОС Нурлан Ермекбаев, ОДКБ Таалатбек Масадыков и СНГ Сергей Лебедев. Они подчеркнули значимость многолетней работы Муратбека Иманалиева в развитии регионального сотрудничества.

От имени дипломатического корпуса поздравление выразил дуайен — посол Таджикистана в Кыргызстане Назирмад Ализода.

Одним из центральных событий стала церемония вручения именной стипендии Муратбека Иманалиева студентам-международникам. Гостей познакомили с фотовыставкой, отражающей ключевые этапы его профессионального пути — от работы министром иностранных дел до руководства ШОС.

Участники встречи подчеркнули, что Муратбек Иманалиев остается одной из наиболее значимых фигур в современной истории кыргызской дипломатии, а его опыт и вклад продолжают служить развитию внешней политики страны.