23:22
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

Парковку возле торгового центра «Аю Grand» в Бишкеке приведут в порядок

По поручению мэра директор МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Бакай Асылбек уулу выехал на парковочную зону на улице Исакеева, где находится торговый центр «Аю Grand». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

В ходе проверки составлены протоколы в отношении владельцев неправильно припаркованных машин, а также авто, оставленных на местах, предназначенных для врачей, пациентов и студентов.

«Автомобили, длительное время находившиеся на стоянке с нарушением правил, эвакуированы на штрафную стоянку. Теперь на этом участке будет платная муниципальная парковка. Она рассчитана на 100 мест и будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Сотрудники МП «ГДТИ» будут дежурить там каждый день», — говорится в сообщении.

Кроме того, парковка машин без госномеров там не разрешается. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363422/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке предложили превратить старые автовокзалы в парковки
Главе МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» вынесен выговор: за что
Увеличить места для парковки лиц с инвалидностью обещают в Бишкеке
В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магазин на улице Московской
Есть своя мафия. Недобором доходов с парковок в Бишкеке недоволен депутат БГК
В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов
В микрорайоне «Учкун» водители самовольно занимают проезжую часть
За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом
На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
23:13
Печальное зрелище. Дуров отреагировал на обвинение в пособничестве терроризму Печальное зрелище. Дуров отреагировал на обвинение в по...
22:42
Президент США Дональд Трамп советуется со своим окружением насчет преемника
22:27
Председатель кабмина представил коллективу Минздрава и. о. главы ведомства
22:25
Парковку возле торгового центра «Аю Grand» в Бишкеке приведут в порядок
22:04
Глава Верховного суда КР раскритиковал качество обобщения судебной практики