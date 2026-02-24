Парковку возле торгового центра «Аю Grand» в Бишкеке приведут в порядок

По поручению мэра директор МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Бакай Асылбек уулу выехал на парковочную зону на улице Исакеева, где находится торговый центр «Аю Grand». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

В ходе проверки составлены протоколы в отношении владельцев неправильно припаркованных машин, а также авто, оставленных на местах, предназначенных для врачей, пациентов и студентов.

«Автомобили, длительное время находившиеся на стоянке с нарушением правил, эвакуированы на штрафную стоянку. Теперь на этом участке будет платная муниципальная парковка. Она рассчитана на 100 мест и будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Сотрудники МП «ГДТИ» будут дежурить там каждый день», — говорится в сообщении.

Кроме того, парковка машин без госномеров там не разрешается. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.