Общество

В Кыргызстане за мусор и порчу объектов хотят наказывать общественными работами

Фото 24.kg. Дастан Бекешов

В парламент поступил законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. Документ усиливает ответственность за нарушения правил благоустройства, выброс мусора в неположенных местах и повреждение водохозяйственных сооружений. Автор поправок — депутат ЖК Дастан Бекешев.

Предлагается расширить санкции статей 114–116 и ввести новый вид наказания — общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Эта мера станет альтернативой предупреждению или штрафу и направлена на то, чтобы нарушители не уходили от ответственности в случаях, когда штрафы не оплачиваются или не действуют профилактически.

Инициатор проекта — депутат Дастан Бекешев — подчеркивает, что общественные работы создают восстановительный эффект: человек своими силами устраняет последствия собственных нарушений. Кроме того, такой подход уменьшает нагрузку на бюджет, так как не требует расходов на взыскание штрафов или краткосрочные аресты.

В пояснительной записке указано, что наказание не применяется к социально уязвимым категориям граждан. Законопроект согласован с союзом МСУ и прошел общественное обсуждение без замечаний.
