Общество

Часть Бишкека 24 февраля останется без воды

24 февраля в Бишкеке ожидается масштабное отключение питьевой воды. С 9.00 до 21.00 подача будет прекращена в жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения, а также на промышленные и социально-бытовые объекты, сообщает мэрия.

Зона отключения: улица Октябрьская — ВБЧК — река Аламедин — улица Путепроводная.

мэрии
Фото мэрии

В МП «Бишкекводоканал» отметили, что ограничение связано с аварийно-ремонтными работами на водозаборе ХБО.

Коммунальная служба извинилась перед горожанами и попросила заранее запастись водой на время работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362946/
просмотров: 623
